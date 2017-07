युद्ध की तैयारी में चीन: तिब्बत बॉर्डर पर पहुंचाए टनों हथियार, सेना भी तैयार

चीन और भारत के बीच डोकलाम को लेकर चल रहे विवाद के बीच मीडिया के हवाले से एक नई खबर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो जून के अंत में चीन ने तिब्बत बॉर्डर पर टनों हथियार, आर्मी गाड़ियां और सेना की टुकड़ियां भेजी हैं। रेल और रोड के माध्यम से लगातार इस इलाके में चीन जैसे किसी आने वाले युद्ध की तैयारी कर रहा है। यह सब वेस्टर्न थिएटर कमांड के निर्देशन में हो रहा है जो भारत और चीन के बीच चल रहे इस विवाद को देख रहा है।

हांग-कांग के एक अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने बुधवार को लिखा कि उत्तरी तिब्बत की कुनलुन पहाड़ियों के दक्षिणी हिस्से में चीन ने भारी मात्र में हथियार और सेना पहुंचाई है। सिक्किम बॉर्डर को लेकर पिछले एक महीने से भारत और चीन के बीच विवाद चल रहा है और यह दिन पर दिन गंभीर होता जा रहां है। चीन की मीडिया अक्सर ही युद्ध की बात करती है।

शंघाई के एक मिलिट्री कमेंटेटर नी लेक्सिओंग ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को बताया कि चीन यह सब इसलिए कर रहा है जिससे भारत को बात-चीत के लिए मजबूर किया जा सके। उनका कहना है कि कूटनीतिक बातचीत के लिए सेना की अच्छी तैयारी होना जरूरी है।

चीन की सेना के प्रवक्ता अखबार पीएलए डेली का कहना है कि ये सारी तैयारियां पिछले महीने यानी जून में ही की गई हैं। लेकिन इनमें से किसी भी रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया कि यह सारा सामान तिब्बत में होने वाली मिलिट्री ड्रिल के लिए किया गया था। ये ड्रिल यारलुंग जांग्बो नदी के पास भी की गई जो अरुणाचल प्रदेश के पास है।

चीन लगातार भारत से डोकलाम से अपनी सेना हटाने की बात कर रहा है। भारत भी इस बात पर अड़ा हुआ है कि इस सीमा पर सड़क नहीं बननी चाहिए क्योंकि यह देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। शंघाई के साउथ एशिया स्टडीज सेंटर के वांग डेहुआ का कहना है कि चीन अपनी सीमा पर जितनी ज्यादा संख्या में सेना को लगाएगा उसके लिए अपनी सीमा को सुरक्षित रखना उतना ही आसान होगा।