अमेरिका में भारतीय मूल के नागरिक की गोली मारकर हत्या

अमेरिकी प्रांत उत्तर कैरोलीना में हुई गोलीबारी में एक के भारतीय मूल के मालिक की गोली लगने से मौत हो गई , जबकि चार अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस अधिकारी जमाल लिटिलजॉन ने बताया कि फायटेविले शहर में नाइटस इन एंड डायमंडज जेंटलमेन क्लब के मालिक आकाश तलाटी (40) गोलीबारी में मारे गए। हालांकि, वह राहगीर थे और गोलीबारी की चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि तलाटी गुजरात के आणंद के रहने वाले थे।

दरअसल सुरक्षाकर्मियों ने हमलावर को क्लब से बाहर निकाल दिया जिसके बाद हमलावर बंदूक लेकर आया और उसने क्लब के बाहर अंधाधुध गोलीबारी की जिसमें आकाश को गोली लग गई और उनकी मौत हो गई। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस घटना पर दुख जताया है। सुषमा ने ट्वीट में लिखा ' भारतीय दूतावास ने मुझे आकाश की मौत के बारे में सूचना दी। हम आकास के परिवार के साथ संपर्क में हैं और उनकी हर तरह से मदद करेंगे।

Indian Embassy in US has informed me of the circumstances leading to the death of Akash Talati, a US citizen of Indian origin. /1 — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) November 12, 2017

The deceased was shot by an assailant who was escorted out of his club. The security guard returned the fire and the assailant was also injured. /2 — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) November 12, 2017

We are in touch with the family of the deceased and will provide them all help. /3 — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) November 12, 2017