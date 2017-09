PAK को जवाब: UN में भारत ने कहा-दुनिया में आतंक फैलाने वाला देश है 'टेरररिस्तान', देखें VIDEO

पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र में बोले गए झूठ पर भारत ने पटलवार किया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का गढ़ है और दुनिया को मानवाधिकार पर पाकिस्तान के विचारों की जरूरत नहीं है। भारत ने कहा कि दुनिया में आतंक फैलाने वाला देश है 'टेरररिस्तान'।

