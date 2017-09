यमन:ISIS के चंगुल से रिहा कराए गए फादर टॉम, सुषमा स्वराज ने की पुष्टि

यमन में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट द्वारा बंधक बनाए गए भारतीय मूल के पादरी टॉम उजहुन्नलिल को बचा लिया गया है। ओमान सरकार की मदद से उन्हें छुड़ाए गया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर फादर टॉम को छुड़ाए जाने की पुष्टि की है। फादर थॉमस उजहुन्नलिल को मार्च 2016 में अगवा कर लिया गया था। दक्षिणी बंदरगाह शहर अदन में मिशनरीज द्वारा संचालित केयर होम पर हमले के दौरान उन्हें अगवा किया गया था। हमले में 16 लोगों की मौत हो गई थी।

ओमान के मीडिया के मुताबिक, हमारे देश ने यमन के लोगों की सहायता से कैथलिक पादरी फादर टॉम को ढूंढ लिया है। उन्हें मस्कट भेजा गया है, जहां से वो भारत वापस लौटेंगे। फादर टॉम केरल के रहने वाले हैं। रिहाई पर उन्होंने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया है। फादर को पिछले साल मार्च में एक ओल्ड एज होम से किडनैप किया गया था। इसके बाद दिसंबर में एक विडियो मेसेज सामने आया था, जिसमें उन्होंने अपनी रिहाई की अपील की थी। फादर की रिहाई के लिए केरल की सरकार केंद्र से बार-बार अपील कर रही थी।

