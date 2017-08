नस्लभेद के खिलाफ किए गए पूर्व US प्रसिडेंट बराक ओबामा के ट्वीट ने बना दिया विश्व रिकॉर्ड

नस्लभेद के खिलाफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का एक संदेश इतिहास का सर्वाधिक पसंद किया जाने वाला ट्वीट बन गया है। ओबामा ने गत शनिवार को शर्लोट्सविले में हुई हिंसा पर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के संदेश को दोहराते हुए लिखा, ‘त्वचा के रंग, पृष्ठभूमि या धर्म की वजह से कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के खिलाफ नफरत लेकर पैदा नहीं होता।’

उनके इस ट्वीट को 34 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया। इससे पहले मैनचेस्टर बम धमाके के बाद गायिका एड्रियाना ग्रांड के ट्वीट को 27 लाख लोगों ने पसंद किया था। ओबामा ने संदेश के साथ अपनी एक तस्वीर भी साझा की, जिसमें वह अलग-अलग जाति व नस्ल के बच्चों के साथ हैं।

ट्विटर के मुताबिक री-ट्वीट के मामले में भी उनका ट्वीट शीर्ष-5 में शामिल हो गया है। अब तक उनके ट्वीट को 13 लाख बार री-ट्वीट किया जा चुका है। इससे पहले राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद जनवरी में ओबामा ने ट्वीट किया था, ‘सभी चीजों के लिए शुक्रिया। जो मैंने आपसे पहली बार चाहा था, वही मैं आखिरी बार भी चाहता हूं। मैं आपसे विश्वास करने को कह रहा हूं-बदलाव के लिए मेरी क्षमता में नहीं बल्कि खुद पर।’ इस ट्वीट को 18.63 लाख लोगों ने लाइक किया था।

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm