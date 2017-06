लंदन: 27 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, कई लोग फंसे

ब्रिटेन के पश्चिमी लंदन में स्थित ग्रेनफेल टावर इमारत में बुधवार सुबह भीषण आग लग गई है। 27 मंजिला ऊंची इमारत में आग बुझाने के लिए तकरीबन 200 फायर फाइटर्स और 40 फायर ब्रिगेड की गाडि़यां लगी हुई है।

बिल्डिंग में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी है। हालांकि, अभी भी कई लोगों के इमारत में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। आग की इस घटना पर पुलिस ने बताया कि दो लोगों को बिल्डिंग से बचाकर उनका इलाज किया जा रहा है।

एक अन्य ने रेडियो 5 को बताया कि लपटें इतनी तेज हैं कि बिल्डिंग से 100 मीटर की दूरी पर भी धुआं देखा जा रहा है। उन्होंने कहा, 'मैंने बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से पर कुछ लोगों को फ्लैशलाइट जलाते हुए देखा है। दमकलकर्मी लगातार लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं।'

Residents continue to be evacuated from tower block fire in London. Number of ppl being treated for a range of injuries: Metropolitan police pic.twitter.com/mSUb2RKGoc