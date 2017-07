हादसा:सऊदी में आग से 10 भारतीयों की मौत,सुषमा स्वराज ने जताया दुख

सऊदी अरब के दक्षिणी शहर नाजरान के एक घर में आग लगने से 10 भारतीयों समेत 11 लोगों की मौत हो गई है जबकि 6 अन्य घायल हुए हैं। सऊदी अरब के अधिकारियों के मुताबिक इस घर में एक भी खिड़की नहीं थी, जिसकी वजह से धुंआ बाहर नहीं निकल पाया और सबकी दम घुटने से मौत हो गई। वे सभी मजदूर थे।

सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक नाजरान के गवर्नर ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। सऊदी अरब के दक्षिणी प्रांत में कई हजार मजदूर काम करते हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मुझे नजरान में आग की घटना का पता चला है, जिसमें हमने 10 भारतीय नागरिकों को खो दिया और छह घायल अस्पताल में हैं।

I have spoken to Consul General Jeddah. Najran is 900 Kms from Jeddah. Our staff is rushing by the first flight available. /2