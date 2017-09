पाक में हिन्दुओं से ज्यादती: प्रसिद्ध मंदिर के भीतर बांधे कुर्बानी के जानवर

पाकिस्तान में यहां के अल्पसंख्यक हिन्दुओं से ज्यादती की खबरें एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार यह ज्यादाती बकरीद के मौके पर होने वाली कुर्बानी से जुड़ी है। पाकिस्तान के पत्रकार बिलाल फारुखी ने सोशल मीडिया में कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर कर यहां हिन्दुओं के साथ हो रही ज्यादती उजागर किया है। तस्वीरों को शेयर करते हुए फारुखी ने लिखा है कि कराची एयरपोर्ट के करीब एक हिन्दुओं का मंदिर है जहां यहां के कुछ मुसलमानों ने कुर्बानी के लिए लाए गए जानवरों को मंदिर में बांध रखा है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि जानवर मंदिर के अंदर रखें गए हैं जो वहां पर गंदगी फैला रहे हैं।

पाकिस्तान के कराची में बड़े पैमाने पर हिन्दु रहते हैं ऐसे में सवाल यह खड़ा होगा जब ज्यादा संख्या वाले हिन्दु इलाके में उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है तो जहां हिन्दू कम संख्या में रहते हैं वहां उनके साथ लोग क्या सुलूक करते होंगे।

हिन्दुओं के साथ पाकिस्तान में हो रही ज्यादती की खबरें लगातार आती रहती हैं लेकिन यह घटना अभी बकरीद के मौके की है। हिन्दुओं के साथ पाकिस्तान में जो बर्ताव हो रहा है उसे दोनों समुदायों के लोगों में तनाव की स्थिति बनी रहती है।

देखें वीडियो-

A Hindu temple near Karachi airport being used by Muslims to keep sacrificial animals. Shameful! Via Chander Parkash Khatri #minorities pic.twitter.com/uXEKaLpNKu