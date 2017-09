यात्रा प्रतिबंधः उत्तर कोरिया के बाद अब वहां के नागरिकों पर भी बैन,पढ़ें ट्रंप की नई लिस्ट

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में यात्रा करने पर रोक लगाने वाली एक नई सूची जारी की है जिसमें उत्तर कोरिया, वेनेजुएला और चाड सहित आठ देशों को शामिल किया गया है। इन देशों के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने के लिए खराब सुरक्षा जांच और अमेरिकी अधिकारियों के साथ समुचित सहयोग न करने का हवाला दिया गया है।



ट्रंप ने कल नए प्रतिबंध जारी किए जो खत्म हो रहे पहले के आदेश का स्थान लेंगे। यात्रा प्रतिबंध के पहले आदेश ने उन्हें राजनीतिक और कानूनी पचड़े में फंसा दिया था। आलोचकों ने आरोप लगाया था कि जनवरी में कार्यभार संभालने के बाद से ही ट्रंप देश में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाने की कोशिश में है।

ट्रंप ने एक ट्वीट किया कि

Today, I announced a new Executive Order with re: to North Korea. We must all do our part to ensure the complete denuclearization of #NoKo. pic.twitter.com/igjOSM7N7h