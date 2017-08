बार्सिलोना आतंकी हमला: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर किया विवाद की शुरुआत करने वाला ट्वीट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को बार्सिलोना आतंकी हमले की निंदा की। स्पेन की राजधानी बार्सिलोना में हुए आतंकी हमले की निंदा ट्रंप ने एक ट्विटर पर की लेकिन उनकी इस ट्वीट ने एक विवाद खड़ा कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस हमले की निंदा करते समय द्वितीय विश्व युद्ध के एक अमेरिकी जनरल की उस बात का जिक्र किया जिसे इतिहासकार मानने से ही इनकार कर देते हैं।

क्या कहा था परशिंग ने

ट्रंप ने अमेरिकी सेना के पूर्व जनरल जॉन जे परशिंग के एक ऐसे बयान का दावा किया जिसमें उन्होंने इस्लामिक हमलों से निबटने के लिए सुअर के खून में गोलियों को डुबाकर उनका प्रयोग करने की बात कही। अमेरिका के इतिहासकार इस बात को पूरी तरह से काल्पनिक करार दे चुके हैं। ट्रंप ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने लिखा था, 'पढें कि अमेरिका के जनरल परशिंग ने जब आतंकियों को पकड़ा तो उनके साथ क्या किया था? इसके बाद 35 वर्षों तक अमेरिका में किसी भी तरह का चरमपंथी इस्लामिक आतंक नहीं था।' ट्रंप ने जनरल परशिंग के इसी बयान का जिक्र अपने चुनावी अभियान में किया था और उन्हें इसके लिए काफी आलोचना भी सहनी पड़ी थी।

Study what General Pershing of the United States did to terrorists when caught. There was no more Radical Islamic Terror for 35 years!