ड्रैगन ने दिखाई आंखः चीन रक्षा मंत्रालय बोला- डोकलाम से पीछे हटे इंडियन आर्मी, नहीं तो...

सिक्किम सेक्टर में डोकलाम क्षेत्र को लेकर पिछले एक महीने से भारत और चीन के बीच तनातनी चल रही है। इस विवाद के दौरान दोनों देशों की ओर से आए दिन कुछ न कुछ बयानबाजी होती रहती है। लेकिन इस पहली दफा चीन के रक्षा मंत्रालय की ओर से एक बयानबाजी की गई है, जिसमें खुले तौर पर भारत को चेतावनी दी गई है। चीन ने चेताते हुए कहा है कि भारत डोकलाम से अपनी सेना पीछे हटाए नहीं तो हम अपनी सेना बढ़ा देंगे।

पीछे हटे भारतः चीन

चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू कियान ने भारत चीन के बीच डोकलाम में चल रहे विवाद को लेकर मीडिया को दिए आधिकारिक बयान में कहा कि भारत किसी भ्रम में ना रहे और अपनी सेना को जल्द पीछे हटा ले। कियान ने यह भी कहा कि यही इस समस्या के समाधान के लिए चीन की पहली शर्त है। कियान ने चीनी सेना की प्रशंसा के पुल बांधते हुए कहा कि पीएलए यानि पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी ने पिछले 90 सालों में अपनी शक्ति में काफी इजाफा किया है और वह चीन की हिफाजत के लिए संकल्पित है।

चीनी सेना को नहीं हिलाया जा सकताः कियान

वू कियान ने कहा कि भारत को किसी भी तरह का मुगालता नहीं पालना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहाड़ को हिलाया जा सकता है, लेकिन चीनी सेना को नहीं हिलाया जा सकता। वू ने कहा कि भारत अपनी सेना तुरंत पीछे हटा ले। पीएलए ने यह भी कहा कि इस घटना के जवाब में एक 'आपातकालीन प्रतिक्रिया' के तौर पर क्षेत्र में और अधिक चीनी सेना उतार सकती है।

Strongly call on India to immediately withdraw frontier defence personnel from across border: Wu Qian, Chinese Defence Ministry Spox #Doklam pic.twitter.com/LuW6pUNvVD

वरिष्ठ कर्नल वू ने कहा, 'हम भारत से दृढ़ता पूर्वक आग्रह करते हैं कि वह अपने सैनिकों को दोनों देशों की सीमा रेखा से वापस बुलाए। यह समस्या को निपटाने के लिए आधार है। शांति और सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा दोनों चीनी और भारतीय लोगों के हितों के साथ हो।'

It's our pre-condition & basis for solving situation.Peace of entire region depends on peace of border region: China's Defence Ministry Spox pic.twitter.com/VizLQiM1AJ