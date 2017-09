लंदन ट्यूब ट्रेन विस्फोट VIDEO :धमाके से दहला पार्संस ग्रीन स्टेशन, पुलिस ने आतंकी हमले से जोड़ा

दक्षिण-पश्चिम लंदन के पार्संस ग्रीन अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन पर हुए विस्फोट के बाद मची भगदड़ में कई यात्री घायल हो गए।लंदन पुलिस इस विस्फोट को आतंकी वारदात से जोड़कर देख रही है और इसी एंगल से घटना की जांच भी शुरू की गई है। विस्फोट में कुछ लोगों के झुलसने की भी खबर है। लंदन एंबुलेंस सर्विस के मुताबिक, 18 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, किसी की भी हालत गंभीर नहीं।ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने स्थिति की समीक्षा करने लेने के लिए आपात बैठक बुलाई है।

सोशल मीडिया में आई तस्वीरों में एक प्लास्टिक की बाल्टी जैसी चीज में आग जलती दिखाई दे रही है। तस्वीरों में पास में एक बैग भी दिखाई दे रहा है। धमाके के कारणों के बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। धमाका स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 8 बजकर 20 मिनट पर हुआ।धमाके के बाद रेलवे पुलिस स्टेशन ने लोगों को सलाह दी है कि वह पार्संस ग्रीन स्टेशन से दूर रहे।

.@metpoliceuk have confirmed that the explosion on a train at Parsons Green Station is being treated as terrorism. https://t.co/dKZCcjEZjT pic.twitter.com/fFzOf6wNXu — Mayor of London (@MayorofLondon) September 15, 2017

We have taken 18 patients to a number of London hospitals. None are thought to be in a serious or life-threatening condition #ParsonsGreen pic.twitter.com/3B13JznAqZ — London Ambulance (@Ldn_Ambulance) September 15, 2017

अपडेट्स

4:34PM: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीअ किया, 'लंदन में एक और कायराना आतंकी हमला। ये बीमार और विक्षिप्त लोग हैं जो स्कॉटलैंड यार्ड केी नज़र में हैं। इस मामले में और सक्रियता दिखाने की जरूरत है।

4:31PM: लंदन ट्यूब ट्रेन विस्फोट:असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर मार्क राउले ने बताया कि विस्फोट IED की मदद से किया गया

3:52PM: डिवाइस सही से फट नहीं पाया है: स्काई न्यूज सूत्रों के हवाले से

3:43PM: कुछ भी संदेहास्पद देखने पर पुलिस से संपर्क करें: UK टेररिज्म पुलिस

2:48PM: लंदन अंडरग्राउंड मेट्रो ब्लास्ट को आंतकी हमले से जोड़कर देखा जाए: पुलिस

1:48PM: यूके की पुलिस ने कहा कि वो लंदन अंडरग्राउंड मेट्रो ब्लास्ट की जांच कर रहे हैं।

1:37PM: चश्मदीदों के मुताबिक लंदन पार्सन ग्रीन अंडरग्राउंड स्टेशन पर भगदड़ से कई यात्री घायल: समाचार एजेंसी रायटर्स

1:26PM: अंडरग्राउंड डिस्ट्रिक्ट लाइन सर्विस को रोका गया: ट्रांसपोर्ट ऑफ लंदन



1:18PM: यूके के अखबार 'सन' के मुताबिक वेस्ट लंदन के अंडरग्राउंड ट्रेन में विस्फोट की खबर





#London's Parsons Green tube explosion is being treated as "terrorism" : UK media — ANI (@ANI) September 15, 2017

People suffer facial injuries after a container exploded on a London underground train: UK media — ANI (@ANI) September 15, 2017

#FirstVisuals Officers&ambulance staff on the scene following reports on social media of an"explosion"in a London underground train carriage pic.twitter.com/Rykkco7euS — ANI (@ANI) September 15, 2017

#FirstVisuals Officers&ambulance staff on the scene following reports on social media of an"explosion"in a London underground train carriage pic.twitter.com/ZzjMOexPdq — ANI (@ANI) September 15, 2017

लंदन एंबुलेंस सर्विस का लेटर