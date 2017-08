VIDEO: टीवी पर LIVE करने जा रही थी रिपोर्टर तभी हुआ कुछ ऐसा कि...

न्यूज चैनलों में रिपोर्टरों की नौकरी काफी मुश्किल मानी जाती है। कई बार रिपोर्टरों व एंकरों से लाइव के दौरान कई गलतियां भी हो जाती हैं, जिससे वे हंसी का पात्र बन जाते हैं।

हाल ही में लॉस एंजेलिस में स्थित एक न्यूज चैनल में काम करने वाली एक महिला रिपोर्टर के साथ लाइव करने से पहले अजीबोगरीब घटना घटी। मैरी बेथ मैकेड नामक रिपोर्टर किसी खबर को लेकर चैनल पर लाइव होने जा रही थी, इसी दौरान उसपर कॉकरोच आकर बैठ गया।

कॉकरोच कहीं से उड़कर आते हुए मैरी के कपड़े पर आकर बैठ गया। ऐसा देखते ही मैरी के सहयोगी ने आकर कॉकरोच को वहां से हटाना चाहा लेकिन तब तक मैकेड ने किसी तरह से कॉकरोच से छुटकारा पा लिया था।

Ahhhhh: Flying cockroach jumps on @mcdade_mb before her live shot on the @KTLA 5 News at 10p! #RoachBomb pic.twitter.com/ZjbC8NDMuv