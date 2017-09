BRICS: जब चीनी रिपोर्टर ने गाया हिंदी गाना, 'आज रे ओ मेरे दिलबर आजा..'

पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने पांच दिवसीय यात्रा पर चीन गए हुए हैं। आज जब पीएम मोदी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर पहुंचे तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बड़े ही गर्मजोशी के साथ मोदी से हाथ मिलाया। वहीं शियामिन में हो रहे ब्रिक्स समिट में एक और ऐसा नजारा दिखने को मिला जिसे देखकर आपके चेहरे पर जरूर मुस्कुराहट आ जाएगी।



दरअसल यहां हो रहे ब्रिक्स समिट में एक चीनी रेडियो पत्रकार ने हिंदी में गाना गाया। महिला रिपोर्टर का नाम तांग युआंगई है। जब रिपोर्ट ने तांग से पूछा कि क्या उन्हें हिंदी गाना गाता है तो तांग ने कहा थोड़-थोड़ा उसके बाद रिपोर्ट की रिक्वेस्ट पर तांग ने 1979 की बॉलिवुड फिल्म 'नूरी' का फेमस गाना, 'आजा रे...आजा रे ओ मेरे दिलबर आजा' गाकर सुनाया।

#WATCH: Reporter with China Radio, Tang Yuangai sings a Hindi song during the #BRICSSummit in Xiamen (China) pic.twitter.com/dSi3ewzYy3