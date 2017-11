शिकंजाः उत्तर कोरिया पर कड़े प्रतिबंद लगाने पर चीन की सहमति

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा कि चीनी नेता शी चिनफिंग उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को लेकर प्योंगयांग के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाने पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप ने अपने एशिया दौरे के दौरान हनोई से ट्वीट करते हुए ये बातें कही।

ट्रंप ने ट्वीट कर कहा, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कहा है कि वह उत्तर कोरिया के खिलाफ प्रतिबंध बढ़ा रहे हैं।

President Xi of China has stated that he is upping the sanctions against #NoKo. Said he wants them to denuclearize. Progress is being made.