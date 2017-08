डोकलाम तनाव: चीनी मीडिया का दुस्साहस, वीडियो के जरिए भारत और भारतीयों का उड़ाया मजाक

डोकलाम तनाव के बाद चीन का मीडिया कभी युद्ध की धमकी देकर तो कभी अपने हथियारों की शेखी बघार कर, भारत पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी कोशिश का ताजा उदाहरण है, एक नया वीडियो जिसमें नस्लभेदी टिप्पणियों के जरिए फिर से चीनी मीडिया ने चुनौती देने की कोशिश की है। इसमें मीडिया ने भारत और भारतीयों का मजाक उड़ाया है।

ट्विटर पर जारी किया वीडियो

डोकलाम में तनाव को दो माह पूरे हो चुके हैं और इस बीच ही चीन की ओर से यह वीडियो रिलीज किया गया है। वीडियो चीन की मीडिया शिन्हुआ ने जारी किया है। अभी तक तो चीनी मीडिया ने खुद को भारत पर कई तरह के आरोप लगाने और इस पर झूठ बोलने के ही आरोप लगाए थे। लेकिन अब चीनी मीडिया ने सभी हदों को पार कर दिया है। ट्विटर पर पोस्ट एक वीडियो के जरिए शिन्हुआ ने भारत पर हमला बोलने के लिए रंगभेद का सहारा लिया है। शिन्हुआ चीनी सरकार की आधिकारिक न्यूज एजेंसी है। इस वीडियो को शिन्हुआ ने 'सेवेन सिन्स ऑफ इंडिया' का टाइटल दिया है और इसके जरिए भारत पर कई तरह के आरोप लगाए हैं।वीडियो में सभी आरोप वही हैं जो कि अभी तक चीनी मीडिया भारत पर लगाता आया है। लेकिन इस बार उसने सीधे तौर पर भारत को एक बुरा पड़ोसी बताया है।

#TheSpark: 7 Sins of India. It’s time for India to confess its SEVEN SINS. pic.twitter.com/vb9lQ40VPH