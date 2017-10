जब कुत्ता नहीं कर पाया ये काम, तो नौकरी से निकाला, जानें क्या है माजरा

लूलू नाम के कुत्ते को सेंट्रल इंटेलिजेंसी एजेंसी (CIA) ने बम निरोधक दस्ते से बाहर निकाल दिया। सीआईए ने इस बात की जानकारी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर दी है। साआईए ने ट्वीट कर बताया कि कई हफ्तों से लूलू को बम सूंघने और बम का पता लगाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी लेकिन कुछ ही वक्त बाद लूलू ने इस बात के संकेत दे दिए कि बम का पता लगाने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है, ये काम करने में उसे कोई रुचि नहीं है।

सीआईए का कहना है कि हमें बेहद दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि हमने लूलू को अपने प्रोग्राम से निकाल दिया है। सीआईए ने ट्वीट कर बताया कि कुछ भी नया सिखाते वक्त कुत्तों के साथ भी अच्छे-बुरे दिन आते हैं। शायद ये लूलू के लिए बुरा दिन था। कई हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद भी लूल बम को सूंघन में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था जिसके बाद उसे हमारे प्रोग्राम से निकालना पड़ा। कभी-कभी कुत्ते एक काम करते हुए बोर हो जाते हैं। ऐसे में हमारे एक्सपर्ट्स ने वही फैसला लिया जो लूलू के लिए सही था और इसी फैसले के साथ हमें लूलू को अपने प्रोग्राम से निकालना पड़ा।

सीआईए ने लगातार कई ट्वीट कर बताया कि जब डॉग हमारे K9 प्रोग्राम से हटा दिए जाते हैं या वो रिटायर हो जाते हैं तो उनके परिवार और हैंडलर्स को ये मौका दिया जाता है कि अगर वो डॉग को दोबारा अडॉप्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं। लूलू को भी उसके हैंडलर्स ने अडॉप्ट कर लिया। अब वो अपने बच्चों, नए दोस्तों के साथ खूब मस्ती कर रहा है।

As the K9 class was only in the imprint stage of training when Lulu left, we were able to bring on a new #CIAK9 & catch them up on training. pic.twitter.com/DSdDJDmtfY — CIA (@CIA) October 19, 2017

ICYMI:

Lulu is no longer training, but was adopted by her handler & currently living her best life in retirement.https://t.co/nPZl6YWNKb pic.twitter.com/V3yRv5Tna9 — CIA (@CIA) October 19, 2017

We’ll miss Lulu, but it was right decision for her & we wish her all the best in her new life!https://t.co/nPZl6YWNKb pic.twitter.com/Mbcr9C7wUY — CIA (@CIA) October 18, 2017

When a pup is removed or retires from our K9 program, the handler & their family is given the chance to adopt them & many do. pic.twitter.com/EMfua7zhbT — CIA (@CIA) October 18, 2017

Our trainers’ top concern is physical & mental well-being of K9s.

They made difficult decision & did what’s best for Lulu: stop her training pic.twitter.com/Ss9y9LpE9q — CIA (@CIA) October 18, 2017