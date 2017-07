VIRAL PIC: अरे ये क्या सड़क से सीधे घर की छत पर पहुंच गई ये कार

अमेरिका के सेंट लुईस में रहने वाले ब्रुस रेड्डिंग जिम गए हुए थे। अचानक जैसे ही वो घर आए तो नजारा ही कुछ और था। जहां-तहां बगीचे टूटा हुआ था और उनके घर को तोड़ते हुए एक कार उनकी छत पर चढ़ी हुई थी। रविवार शाम अमेरिका के सेंट लुईस में एक घर की छत पर चढ़ गई। इस हादसे में ड्राइवर बुरी तरह जख्मी हुआ है।

छत पर पहुंची कार की रफ्तार का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस कार की रफ्तार बहुत तेज रही होगी तभी कार छत पर पहुंच सकती है। हालांकि अभी इन कारणों का पता नहीं चला है। डिप्टी चीफ ऑफ स्पेशल ऑपरेशन ने मीडिया को दी जानकारी में कहा कि ड्राइवर ने बहुत तेज स्पीड में कार चलाई होगी तभी यह कार छत पर पहुंची।

