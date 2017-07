कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन दिखे देसी अवतार में, BAPS के मंदिर में किया जलाभिषेक

हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन टूड्रो बिल्कुल नए अंदाज में नजर आए। जस्टिन BAPS मंदिर में पूजा करते हुए नजर आये। यहां इस मंदिर का दसवां स्थापना समारोह था। जस्टिन पारंपरिक कुर्ता-पायजामा पहन कर आए थे। वो किसी भारतीय की तरह ही पूजा करते समय बिल्कुल सहज थे।

इस समारोह में टूड्रो के साथ भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और कनाडा में भारतीय राजदूत भी मौजूद थे। जस्टिन ने इस समारोह की तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल से भी साझा की हैं। उन्होंने लिखा है कि "BAPS मंदिर कनाडा की वास्तुशिल्प का एक अद्भुत नमूना है। यह वास्तव में एक सामुदायिक जगह है। दसवीं सालगिरह मुबारक हो।"

The BAPS Mandir is more than an architectural masterpiece – It’s truly a place for community. Happy 10th anniversary! #bapstoronto10 pic.twitter.com/kh5S1T3oIE