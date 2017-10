NobelPrize2017:ब्रिटिश उपन्यासकार ज़ुओ इशिगुरो को मिला साहित्य का नोबेल

साल 2017 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार ब्रिटिश आॅथर ज़ुओ इशिगुरो को मिला है। काज़ुओ इशिगुरो को उनके नॉवेल (उपन्‍यास) ‘ग्रेट इमोशनल फोर्स’ के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया। इशिगुरो का यह नॉवेल दुनिया के साथ जुड़ाव के हमारे भ्रामक अर्थों का खुलासा करता है।काज़ुओ इशिगुरो का जन्म जापान में 8 नवम्बर 1954 को हुआ था। पांच साल की उम्र में उनका परिवार ब्रिटेन में आकर बस गया था।

साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 1901 से 2016 तक कुल 109 नोबेल पुरस्कार दिये गए हैं, इसमें से 14 बार महिलाओं को साहित्य के पुरस्कार से नवाजा गया है। चार नोबेल पुरस्कार को दो लोगों में बांटा गया है। सबसे कम उम्र में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले लेखक रुडयार्ड किपलिंग हैं। किपलिंग को 41 वर्ष की उम्र में उनके उपन्यास 'जंगल बुक' के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे उम्रदाराज साहित्यकार 88 वर्षीय डोरिस लेसिंग थीं, उन्हें वर्ष 2007 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

Watch the very moment the 2017 #NobelPrize in Literature is announced! pic.twitter.com/7IcRm5Bb2f