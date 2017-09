ब्रिक्स 2017: पीएम मोदी ने कहा, भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में शुमार है GST

चीन के जियामेन में प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स व्यापार परिषद की बैठक में कहा कि माल और सेवा कर (जीएसटी) भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधार में से एक है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम भारत के आर्थिक परिदृश्य को बदल रहे हैं। ये कार्यक्रम भारत को ज्ञान आधारित, कौशल समर्थित टेक्नोलॉजी आधारित समाज में बदलने में मदद कर रहे हैं।

The Goods and Services Tax is India's biggest economic reform ever: PM Modi at #BRICS business council #Xiamen pic.twitter.com/SeRhZpHUzs