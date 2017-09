लंदन स्टेशन धमाका: चश्मदीद ने बताई रोंगटे खड़े कर देने वाली आंखों देखी

लंदन के अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन पार्संस पर धमाका हुआ है. बताया जा रहा है कि सफेद कंटेनर में ये धमाका हुआ है. ब्रिटिश पुलिस के मुताबिक ये धमाका आतंकी हमले से जोड़ा जा रहा है। घटना के बाद स्टेशन को सील कर दिया गया है. लोगों को रेलवे स्टेशन के आसपास भी जाने नहीं दिया जा रहा है.

बताया जा रहा है धमाके की वजह से कुछ लोगों के चेहरे झुलस गए हैं वहीं भगदड़ में करीब 20 लोग घायल हो गए हैं. घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है. घटना की वजह से कई और ट्रेनों के रूट भी बदल दिए गए हैं.

लंदन: अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन पर धमाका, कई लोगों के चेहरे जले

ये धमाका इतना भयानक था कि जो भी लोग वहां मौजूद थे वो देहशत में आ गए. एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए रिचर्ड नाम के चश्मदीद ने बताया कि ‘मैं ट्रेन में अखबार पढ़ रहा था, अचानक सारी तस्वीर बदल गई. मैं ट्रेन से उतरा और आगे बढ़ा. अचानक भगदड़ मच गई. कई लोग इधर-उधर भागते दिखे मैंने कई लोगों को जख्मी हालत में देखा.

