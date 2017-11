खुदाई में निकली 1,500 साल पुरानी ममी, आर्कियोलॉजिस्ट भी हुए हैरान

इजिप्ट के फायुम कस्बे में खुदाई के दौरान रूस के आर्कियोलॉजिस्टों को ग्रीक रोमन काल की ममी मिली है वो भी एकदम अच्छी हालत में। Institute of Oriental Studies of the Russian Academy के मुताबिक इतने सालों पुरानी ममी के इतनी अच्छी हालत में मिलने से टीम हैरान है। ताबूत के अंदर ये ममी लिनेन के कपड़े से लपेटी गई थी, वहीं इसके चेहरे को एक गोल्डन मास्क से ढका गया था।

रिसर्च में सामन आया है कि ममी ग्रीको-रोमन कल्चर की है। ये उस दौर की ममी है जब एलेक्जेंडर ने इजिप्ट पर कब्जा कर लिया था। इजिप्ट मिनिस्ट्री के असिस्टेंट मोहम्मद अब्देल लतीफ ने बताया कि ममी को रिस्टोर किया जा रहा है उसके बाद ही ये पता चल सकेगा कि आखिर ये ममी किसकी है। इतनी ही नहीं बताया जा रहा है कि 2014 में इसी क्षेत्र के आसपास करीब 1700 ममी खुदाई में निकली थीं। यहां रिसर्च करने वालों का मानना है कि लगभग 75 से ज्यादा की गहराई में ऐसी लाखों ममी हो सकती हैं।

