संयुक्त राष्ट्र महासभाः विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिलीं ट्रंप की बेटी इवांका, महिलाओं के विकास पर हुई बात

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी और उनकी सलाहकार इवांका ट्रंप संयुक्त राष्ट्र की महासभा के दौरान भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिलीं। इस दौरान इवांका और सुषमा स्वराज ने दोनों देशों में महिलाओं में विकास और उनके काम करने की क्षमता को और बढ़ाने के लिए उद्योग लगाने की बात की।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिलने के बाद इवांका ने अपने ऑफिशल ट्विटर हैंडल से ट्वीट की इसकी जानकारी दी। इवांका ने लिखा,

I have long respected India's accomplished and charismatic Foreign Minister @SushmaSwaraj , and it was an honor to meet her today. #UNGA https://t.co/IeAfBCOETO



'हमने महिलाओं की आंत्रप्रन्यॉरशिप पर काफी बातें की'

We had a great discussion on women's entrepreneurship, the upcoming #GES2017 and workforce development in the US and India. #UNGA https://t.co/mnc6sHKYBf