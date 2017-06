तालिबानी हमला: सलमा बांध के ​पास जांच चौकी पर अटैक, 10 पुलिसवालों की मौत

अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में रविवार को तालिबान आतंकवादियों ने एक जांच चौकी पर हमला कर दिया, जिसमें 10 पुलिसकर्मी मारे गए और चार अन्य घायल हो गए।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, एक सुरक्षा अधिकारी ने कहा, “तालिबान आतंकवादियों के एक समूह ने चश्ता जिले में सलमा बांध के निकट जांच चौकी पर हमला किया और वे पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद फरार हो गए।”

At least 10 policemen at Salma Dam were killed in an attack in western Herat province on Saturday night: Afghanistan media