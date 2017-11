मंगल ग्रह में जाना चाहते हैं 16 लाख लोग, टिकट बुक

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मंगल अभियान में दुनियाभर से 16 लाख लोग सामिल हुए हैं। नासा ने मंगल ग्रह पर जाने में रुचि रखने वालों से आवेदन मंगाए थे में। इसके तहत पिछले सप्ताह तक नासा को 16 लाख नाम मिले हैं जो मंगल ग्रह में जाना चाहते हैं।

नासा ने मीडिया को जानकारी दी है कि जिन लोगों से उन्हें मंगल यात्रा के लिए नाम मिले हैं उनके नाम एक सिलिकॉन माइक्रोचिप में लिखकर आगामी मंगल मिशन के जरिए मंगल में भेजे जाएंगे। नासा का यह आगामी मंगल मिशन मई 2018 से शुरू होगा।

नासा ने ने मामले पर ट्वीट करते हुए लिखा- 'हमारे इनसाइट लैंडर में यात्रा करने के लिए अपने नाम भेजे इसके लिए शुक्रिया। नवंबर 2018 तक 24 लाख नाम मंगल पर पहुंच जाएंगे।'

रिपोर्ट अनुसार, ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब नासा ने मंगल मिशन के लिए लोगों ने नाम मांगे हो, जबकि इससे पहले 2015 में भी नासा ने ऐसा काम कर चुका है। 2015 में 827000 लोगों ने अपने नाम भेजे थे जिन्हें एक रोबोट नुमा इनसाइट लैंडर के साथ मंगल पर भेजा गया था।

नासा ने बताया कि अब दूसरी बार 2018 के शुरुआत में ही 2.4 मिलियन यानी 24 लाख लोगों के नाम एक सिलिकॉन माइक्रो चिम में फीड किए जाएंगे और इस चिप को इनसाइट लैंडर में लगाकर मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा।

मंगल के लिए टिकट बुक करने में तीसरे नंबर में भारत

अतकरीबन 1 लाख 38 हजार 899 भारतीय जल्द मंगल की यात्रा पर जाएंगे। इन लोगों ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के इनसाइट मिशन के तहत लाल ग्रह पर जाने के लिए टिकट बुक कराई है। यह मिशन मई 2018 में लॉन्च होना है। नासा ने कहा है कि जिन लोगों ने अपना नाम दिया है उन्हें ऑनलाइन बोर्डिंग पास दिया जाएगा।

जानकर खुशी होगी कि मंगल ग्रह की यात्रा के लिए नासा को अपना नाम भेजने वालों में भारतीय तीसरे नंबर है। नासा को सबसे ज्यादा नाम अमेरिका से मिले और इसके बाद चीन से।

Thanks for submitting your name to travel on our InSight lander! 2.4+ million names will land on Mars in Nov. 2018: https://t.co/6ze07JPBUi pic.twitter.com/8JWuzc1fHS