अफगानिस्तान: लश्करगढ़ में बैंक के पास कार बम विस्फोट, 15 लोगों की मौत, 50 से अधिक घायल

अफगानिस्तान के शहर लश्कर गढ़ में गुरुवार को हुए कार बम विस्फोट में 15 लोगों के मारे जाने और 50 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है।

अधिकारियों के अनुसार, सरकारी कर्मचारी और सेना के जवान अपनी तनख्वाह निकालने के लिए पंक्तियों में लगे हुए थे, तभी जोरदार धमाका हुआ। इससे अधिक लोग हताहत हुए हैं।

15 ppl killed & over 50 wounded in car bomb blast in Lashkargah, capital of Helmand, reports TOLO news quoting local officials #Afghanistan