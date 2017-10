विधानसभा चुनाव: हिमाचल का गढ़ जीतने के लिए धूमल होंगे बीजेपी का चेहरा, देखें वीडियो

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने ऐलान किया है कि हिमाचल प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष प्रेम कुमार धूमल ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। धूमल हिमाचल के दो बार सीएम रह चुके हैं। आपको बता दें कि हिमाचल में 9 नवंबर को चुनाव होना है।

#WATCH BJP Chief Amit Shah says, after 18 Dec PK Dhumal will be the next chief minister of #HimachalPradesh pic.twitter.com/KNCZwLbJWL