ट्विटर यूजर ने पूछा- रावण को कितने आधार कार्ड मिलेंगे? UIDAI ने दिया ये जवाब

दशहरे के मौके पर आधार कार्ड (UIDAI) के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ने विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। इसपर एक ट्विटर यूजर ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

A time when the world sees the power of good governance.

Let us continue this true spirit with Aadhaar...#HappyDussehra pic.twitter.com/5KE5uVo1Dc