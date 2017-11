Gaming: Pokemon Go को भी मात देगा ये नया वर्चुअल गेम...

आपको दुनियाभर में हलचल मचाने वाला मोबाइल वीडियो गेम Pokemon Go तो याद ही होगा। इसके साथ आपको यह भी याद होगी कि इस वर्चुअल गेम का फितूर लोगों पर ऐसा छाया था कि वो गेम खलते-खेलते एक शहर से दूसरे शहर पहुंच गए थे। पोकीमॉन गो बनाने वाली कंपनी अब ऐसा ही एक और गेम बाजार में लाने वाली है।

अमेरिका की गेमिंग कंपनी निएंटिक (Niantic) ने कहा कि वो जल्द लोगों के लिए हेरी पॉटर फिल्म से प्रेरित एक मोबाइल गेम बना रही है। इस नए गेम का नाम Harry Potter: Wizards Unite होगा। कंपनी ने कहा कि ये गेम पोकीमॉन गो के शानदर ग्राफिक्स और बेहतरीन रिएलिटी लुक से एक कदम और आगे होगा।

Harry Potter: Wizards Unite में ये होगा खास

मोबाइल गेमिंग के सबसे प्रचलित गेम्स 'Pokemon Go' और 'Ingress' बनाने वाली निएंटिक का कहना है कि यह गेम उन लोगों के लिए शानदार अनुभव होगा जो हैरी पॉटर की जादुई दुनिया के अलग-अलग कैरेक्टर बनने का सपना देखते हैं। इस गेम को बनाने के लिए कंपनी वॉर्नर ब्रदर्स और WB Games के साथ काम कर रही है। इसके लिए उसी इंजन (तकनीक) का इस्तेमाल किया जाएगा जो पोकीमॉन गेम में यूज हुआ था।

Harry Potter: Wizards Unite is coming to mobile. Sign up at https://t.co/KXacW2ptRX to receive more information about the game. #WizardsUnite pic.twitter.com/L7M2txQ3T0