जन्मदिन भूल जाने पर भी बधाई देते हैं यह एप

अक्सर हम अपने दोस्तों को जन्मदिन जैसे खास मौकों पर एसएमएस भेजना भूल जाते हैं। इंटरनेट के दौर में इस तरह की परिस्थिति से भी एप हमें बचा सकते हैं। इन एप के जरिए आपको महीने में सिर्फ एक दिन कुछ समय निकालकर अपने दोस्तों के नाम मैसेज टाइप कर उसके भेजे जाने का समय और दिन तय करना होता है। शिड्यूल बनाते ही यह उन मैसेज को रिकॉर्ड के रूप में अपने पास रखते हैं और ठीक तय समय पर उसे खुद-ब-खुद भेज देते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ मजेदार और दोस्तों को नजदीक लाने वाले एप के बारे में ...



160 शब्द में भेजेगा बधाई

Schedule sms नाम का एप दोस्तों को 160 शब्दों में बधाई संदेश भेजता है। इस एप को इंस्टॉल करने के बाद आपको सिर्फ दोस्तों के जन्मदिन या ऐसे ही यादगार लम्हों की तारीख और दिन सेट कर उसमें संदेश टाइप करना होगा। यह एप ठीक उसी दिन और आपके तय किए गए समय पर दोस्त को खुद ही मैसेज भेज देगा। मैसेज भेजने के बाद एप में मौज़ूद अलर्ट फीचर की मदद से यह बीप बजाकर आपको मैसेज भेजने की सूचना भी देगा। इस एप को आप गूगल प्लेस्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्लेस्टोर पर इस शानदार एप को 4.2 रेटिंग दी गई है। अब तक इस एप को एक लाख से अधिक यूजर अपने फोन में इंस्टॉल कर चुके हैं।



सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी सक्रिय

Do it later नाम का यह एप मोबाइल से मोबाइल पर एसएमएस भेजने के अलावा सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी सक्रिय है। यानी सिर्फ एसएमएस ही नहीं इस एप की मदद से आपके पहले से सेट प्रोग्राम के आधार पर ईमेल, फेसबुक या फिर ट्विटर पर भी बधाई संदेश भेज सकता है। यह एप बैटरी पर किसी तरह का असर नहीं डालता है यानी इस एप को इंस्टॉल करने के बाद मोबाइल की बैटरी क्षमता पर किसी तरह का असर नहीं पड़ता है। इसके अलावा फोन बंद होने की सूरत में एप मेमोरी में सेट किए गए मैसेज शिड्यूल पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस एप को गूगल प्लेस्टोर पर 4.4 रेटिंग दी गई है और अब तक इसे 50 हजार से अधिक लोग अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर चुके हैं।



मैसेज के साथ करें स्कैनिंग

तय समय पर बधाई संदेश भेजने के साथ ही Rolo एप बिजनेस कार्ड को स्कैन करने की भी सुविधा देता है। इसके अलावा यह एप यूजर को फोनबुक भी उपलब्ध कराता है, जिसमें यूजर अनलिमिटेड फोन नम्बर सेव कर सकते हैं। उधर यह यूजर को बैकअप सुविधा भी देता है जिसकी वजह से डिलीट होने के बाद भी यूजर डाटा को रिकवर कर सकता है। खास बात यह है कि यह एप यूजर की ओर से भेजे जाने वाले सभी मैसेज का बैकअप भी स्टोर करके रखता है। एप यूजर को बधाई संदेश देने के लिए विभिन्न तरह की थीम भी उपलब्ध कराता है। गूगल प्लेस्टोर पर इस एप को 4.4 रेटिंग दी गई है और अब तक इस एप को 50 हजार से अधिक लोग अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर चुके हैं।



आठ भाषाओं में भेजें संदेश

WAY2SMS एप के जरिए यूजर आठ भारतीय भाषाओं में अपने मैसेज दोस्तों को भेज सकते हैं। यह एप यूजर को हिन्दी, तेलगू, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती व बंगाली भाषा में भी संदेश भेजने में मदद करता है। इसके अलावा यह अंग्रेजी भाषा में भी मैसेज करने की सुविधा देता है। खास बात यह है कि यूजर की ओर से यह एप 10 सेकेंड में एसएमएस पहुंचाता है। यह एप यूजर को 8 भाषाओं में खबरें भी मुहैया कराता है। इसके अलावा यह उन खबरों को अपने दोस्तों तक भेजने की भी सुविधा प्रदान करता है। गूगल प्लेस्टोर पर एप को 4.2 रेटिंग मिली है और अब तक इस एप को एक करोड़ से अधिक लोग अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर चुके हैं।