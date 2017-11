सड़कों पर जल्द दौड़ेगी एक पहिए वाली बाइक, पढ़ें खासियत

टू-थ्री और फोर व्हीलर के बाद अब बहुत जल्द सिंगल व्हील ट्रांसपोर्ट भी सड़कों पर दौड़ता दिखाई देगा। दरअसल एक मोटरबाइक निर्माता कंपनी ने RYNO नाम की सिंगल व्हील बाइक को डिजाइन किया है। इस बाइक का न सिर्फ डिजाइन शानदार है बल्कि हवाओं से बात करने में भी यह माहिर है। इससे बेहतर सिंगल सीटर और सेल्फ बैलेंसिंग बाइक आपने पहले कभी नहीं देखी होगी।

10 एमपीएच से ज्यादा की रफ्तार

एक टायर पर दौड़ने वाली यह बाइक 10 एमपीएच (मील प्रति घंटा) की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम है। यह एक बैटरी पावर्ड ट्रांसपोर्ट है, जिसे चार्ज करने के बाद आप आसानी से मीलों की दूरी तय कर सकते हैं। राइनों के 25 इंच चौड़े टायर में ही बैटरी की जगह बनाई गई है। इस बाइक को अत्याधुनिक होवरबोर्ड को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।

आसानी से करें पार्क

इस बाइक को पार्क करने का तरीक बेहद अलग है। इस सिंगल व्हील बाइक के फ्रंट बंपर पर बाइक को पार्क करने के लिए स्टैंड दिया गया है। एक साधारण बाइक की तरह इसमें हैडलाइट्स, हॉर्न, पावर प्लग, एडजस्टेबल सीट और ब्रेक दिए गए हैं। इस शानदार सेल्फ बैलेंसिंग बाइक को आसानी से आगे और पीछे की तरफ टर्न किया जा सकता है।

अपने वजन से ज्यादा बोझ उठाने में सक्षम

RYNO का वजन 160 एलबीएस यानी करीब 72 किलोग्राम है, लेकिन यह 260 एलबीएस यानी करीब 115 किलो वजन बड़ी आसानी से लादकर ले जा सकती है। डिजाइनर्स ने अभी इस बाइक का केवल प्रोटोटाइप तैयार किया है। लेकिन बहुत जल्द डिजाइनर इसका फाइनल मॉडल बाजार में उतार देंगे।

This one-wheeled motorcycle makes your unicycle look weak pic.twitter.com/Gd9eAwfjde