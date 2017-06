Launch: 6,999 रुपये में मिलेगा Moto C plus, ऐसे करें बुक

लेनोवो इंडिया ने सोमवार को Moto C Plus एंड्रॉयड स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च कर दिया। Moto C plus लॉन्च के लिए कंपनी ने नई दिल्ली में एक इवेंट आयोजित किया था। फिलहाल फोन ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर ही उपलब्ध होगा। वहीं, फ्लिपकार्ट पर मोटो सी प्लस की पहली सेल मंगलवार दोपहर 12 बजे से होगी। बरवक्त यह साफ नहीं है कि इस स्मार्टफोन को मोटो सी की तरह ऑफलाइन बेचा जाएगा या नहीं।

As if this wasn’t enough, we’ve got some special offers during our limited stock sale tomorrow at 12pm! Exclusively on @Flipkart! #MotoCPlus pic.twitter.com/FY7f9Q1u96 — Moto India (@Moto_IND) June 19, 2017

मोटोरोला ने इसे बजट एंड्रॉयड स्मार्ट फोन नाम दिया है। जिसकी कीमत 6,999 रुपए तय किया गया है। यह फोन सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध होगा।

A 1.3 Ghz quad-core processor, 2GB RAM & 4G VoLTE speed. Now see videos, stream music, play games & more! Yes, it’s that Clever! #MotoCPlus pic.twitter.com/1xFHFn1RPG — Moto India (@Moto_IND) June 19, 2017

फोन की स्क्रीन 05 इंच की दी गई है, जिसे 720p के रिजॉल्युशन के साथ बिल्ट किया गया है। इसके अलावे फोन में एंड्रॉयड 7.0 नौगाट के साथ 64 बिट क्वाड कोर मीडिया टेक प्रोसेसर के साथ पेश किया गया है। साथ ही साथ फोन में 4G कनेक्टीविटी की सुविधा भी दी गई है।

फोन में 16जीबी इंटरनल मेमोरी के साथ 4000mah रिमूवेबल बैट्री फिट की गई है. जिससे बार-बार मोबाइल चार्ज करने की प्रॉब्ल्म न आए। फोन की मेमोरी को 32जीबी तक एक्सपैंड किया जा सकता है। फोन 01 जीबी और 02 जीबी रैम, दो अलग स्पेसीफिकेशन में उपलब्ध होगी।

All these features that you crave for, all packed in the #MotoCPlus for just Rs 6,999! Yes, it’s THAT cool! pic.twitter.com/IpQmFftcjS — Moto India (@Moto_IND) June 19, 2017

इसके अलावे फोन में 08 मेगापिक्सल रियर कैमरा और एलईडी फ्लैश के साथ 02 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा भी दिया गया है।

आपको बता दें इससे पहले 02 जून को मोटोरोला इंडिया ने Moto C फोन 5,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया था। यह मोटोरोला कि अफोर्डेबल एंड्रॉयड स्मार्टफोन बाजार में फिर से बड़ी हिस्सेदारी के लिए जगह बनाने की तैयारी है। इससे पहले moto E केपनी के सबसे अफोर्डेबल स्मार्टपोन में से एक था। आपको बता दें स्मार्टफोन मार्केट में इंडिया का बाजार सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है।