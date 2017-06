GPS रखें ऑफ और भेजें अपनी लोकेशन

व्हॉट्सएप या गूगल मैप्स के माध्यम से अधिकतर लोग अपनी लोकेशन साझा करते हैं जिसके लिए वह अपने फोन का जीपीएस फीचर ऑन करते हैं। क्या आपको पता है कि जीपीएस ऑन किए बगैर भी लोकेशन साझा कर सकते हैं। यहां तक कि अगर आप ऑफिस में हैं और घर की लोकेशन साझा करना चाहते हैं तो दूर बैठे वह भी संभव है। इसके बारे में बता रहे हैं रोहित कुमार।

पीएस ऑन करने से न सिर्फ ज्यादा इंटरनेट डाटा की खपत होती है बल्कि बैटरी भी जल्दी खत्म हो जाती है। वहीं स्मार्टफोन यूजर जीपीएस ऑन किए बगैर भी अपनी लोकेशन साझा कर सकते हैं। इसके लिए गूगल मैप्स एप्लीकेशन को फोन में खोलें। याद रखें कि यह एप फोन में प्रीलोडेड होता है। इसमें ऊपर की तरफ दिए गए सर्च बार में उस जगह का नाम सर्च करें जहां की लोकेशन भेजना चाहते हैं। इसके बाद उस लोकेशन को जूम कर लें। फिर जिस बिल्डिंग या ऑफिस की लोकेशन भेजना चाहते हैं उस पर थोड़ी देर टच करके रखें। ऐसा करने के बाद फोन स्क्रीन पर नीचे की तरफ एक इंफोर्मेशन का आइकन ‘आई’ आएगा। इस पर क्लिक करने के बाद नीली पट्टी के नीचे शेयर लिखा मिलेगा, उस पर क्लिक करें। ऐसा करने के बाद एक नई स्क्रीन खुलेगी जिसमें व्हॉट्सएप समेत कई विकल्प दिखाई देंगे। यहां तक कि इसमें टेक्स्ट मैसेज का भी विकल्प होता है। इनमें से जिस का चाहें उस पर टच करें और सेंड का विकल्प दबा दें। ऐसा करने से उसके पास आपकी मनचाही लोकेशन भेज सकते हैं।

दूरी भी बताता है यह फीचर

आइकन ‘आई’ की मदद से न सिर्फ लोकेशन साझा कर सकते हैं बल्कि आप दूरी भी मांप सकते हैं। इसके लिए measure distance नाम के विकल्प का चुनाव करना होगा। यह विकल्प शेयर करने के विकल्प के नीचे ही दिया जाता है। इसके बाद गूगल मैप्स खुलेगा जिसमें एक नीले रंग का गोलाकार होगा। जिस जगह से दूरी नापना चाहते हैं, उस नीले गोले को वहां लेकर जाएं। मिसाल के रूप में अगर मैं किसी व्यक्ति को लखनऊ की लोकेशन भेजना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि लखनऊ से दिल्ली के बीच की दूरी कितने किलोमीटर है तो दूसरे प्वाइंट को दिल्ली ले जाना होगा जिसके लिए सिर्फ स्क्रीन पर टच करके अंगूठा ऊपर नीचे करना होता है।

ऑफलाइन सेव करें लोकेशन

इसके अलावा कई लोग किसी एक लोकेशन को ऑफलाइन मोड में सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए यूजर को आइकन ‘आई’ पर जाना होगा, उसके बाद डाउनलोड नाम के विकल्प पर क्लिक करें। फिर जो नई स्क्रीन खुलेगी उसमें एक सीमित जगह को दिखाया जाएगा, उसके नीचे डाउनलोड विकल्प को दबा कर यूजर मैप डाउनलोड कर सकते हैं।

लाइव लोकेशन करें साझा

किसी पार्क या पर्यटक स्थल पर घूम रहे हैं तो आप अपने दोस्त को लाइव लोकेशन भेज सकते हैं। इससे आप जहां भी जाएंगे तो गूगल मैप्स पर भेजने वाले की लोकेशन एक नीले बिंदु के रूप में दिखती रहेगी। इसके लिए गूगल मैप्स एप को खोलें। इसके बाद दाईं ओर ऊपर की तरफ दिए गए तीन लाइनों वाले विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद शेयर लोकेशन पर क्लिक करें। गूगल आपसे पूछेगा कि कितने समय तक आप लोकेशन शेयर करना चाहते हैं। इससे यूजर अधिकतम 3 दिन के लिए लोकेशन शेयर कर सकते हैं। Until you turn off विकल्प चुनकर आप इसे लंबे समय के लिए भी ऑन रख सकते हैं। इसके बाद आप उन यूजर का चुनाव कर सकते हैं जिनके साथ लोकेशन साझा करना चाहते हैं। गूगल मैप एक लिंक क्रिएट करता है, जिसे आप जीमेल या मैसेंजर के जरिए साझा कर सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इसके लिए आपके फोन में जीपीएस ऑन होना जरूरी है।

सेव करें पार्किंग लोकेशन

कई बार लोग अपनी कार, बाइक या साइकिल को किसी जगह खड़ा करके उस लोकेशन के बारे में भूल जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए यह फीचर बड़ा मददगार साबित हो सकता है। इसके लिए गूगल मैप्स को ऑन करके ब्लू टिक पर टैप करना होगा। इसके बाद मैप पर Save your parking विकल्प दिखेगा। ब्लू टिक पर टैप करने से सेव योर पार्किंग विकल्प आता है। इसे टैप करने पर आपकी पार्किंग लोकेशन सेव हो जाएगी। अगर आप इस लोकेशन से कहीं दूर जाते हैं तो इस पर दोबारा टैप करके नेविगेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जो वहां तक पहुंचने में आपकी मदद करेगा।

गूगल मैप्स दिखाता है सार्वजनिक वाहन का समय

सार्वजनिक वाहनों की सेवा गूगल मैप्स केवल आठ प्रमुख शहरों में देता है। इनमें दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरू, हैदराबाद और कोलकाता शामिल हैं। इस सर्विस में गूगल आपको किसी विशेष जगह जाने तक वाले सार्वजनिक वाहन के समय और किराए की जानकारी देता है। उदाहरण के लिए अगर आप परीक्षा या नौकरी के लिए विशेष स्थान तक जाने वाली मेट्रो पर टैप करते हैं तो गूगल आपको मेट्रो का किराया और समय बताएगा। इसके अलावा उस जगह तक मेट्रो किस-किस स्टेशन पर रुकेगी, यह भी जानकारी मिलेगी।