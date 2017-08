Jio Phone Booking: फोन बुक करने से पहले जरूर करें ये काम, नहीं होगी कोई परेशानी

रिलायंस जियो 4g फोन (jio 4g phone) की बुकिंग कंपनी आज से शुरू कर रही है। ये बुकिंग शाम से शुरू होगी। रिलायंस जियो के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बुधवार को ट्वीट कर जानकारी दी गई।

जियो ने ट्वीट कर फोन बुकिंग कराने से पहले की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी है। कंपनी ने आसानी से फोन बुक किया जा सके इसलिए कुछ प्वाइंट्स की चेकलिस्ट जारी की है।

The 5 point checklist to help you pre-book your #JioPhone. Be ready by 5.30 pm today. #WithLoveFromJio pic.twitter.com/CJtLllLPYl