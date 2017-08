Jio 4g Phone Booking: जानें आज कितने बजे से शुरू होगी फोन की बुकिंग

आखिरकार मोबाइल ग्राहकों को कई महीनों का लंबा इंतजार खत्म हुआ। आज यानि 24 अगस्त गुरुवार से बहुचर्चित फोन जियो 4जी फीचर की बुकिंग शुरू हो रही है। टेलिकॉम फर्म द्वारा भेजे गए मैसेज में जानकारी दी गई है कि यूजर्स फोन की बुकिंग गुरुवार शाम पांच बजे से करा सकते हैं।

मैसेज में बताया गया है कि जियो फोन अब आ गया है, प्री बुकिंग 24 अगस्त शाम पांच बजे से शुरू हो रही है। जियो ने इसके लिए ट्वीट कर जानकारी भी दी है।

The wait is over. India ka smartphone - #JioPhone is here! Pre-booking starts 24th August at 5PM. #WithLoveFromJio pic.twitter.com/5uoVIodFdb