iPhone X लॉन्च, फोन अनलॉक के लिए लड़कियां दो फेस करेंगी रजिस्टर, ट्विटर पर ऐसे लिए लोगों ने मजे

मशहूर मोबाइल फोन कंपनी एप्पल ने शानदार और एडवांस फीचर्स के साथ iPhone 8 और iPhone 8 प्लस और iPhoneX लॉन्च कर दिए गए हैं। जैसे ही फोन लॉन्च हुआ ट्विटर पर लोगों ने मजे लेना शुरू कर दिया। ट्विटर पर लोग इसकी कीमत से लेकर इसके फीचर्स तक पर जोक्स, वीडियो शेयर कर रहे हैं। लड़कियां इस फोन को अनलॉक करने के लिए दो चेहरे रजिस्टर करने होंगे। वहीं कैश पैमेंट ऑप्शन भी लोग जोक्स शेयर कर रहे हैं।

So will girls have the register 2 faces to unlock the Iphone X? One with makeup and one without? #iPhone