Google Pixel Buds: ये ईयरफोन चुटकियों में करेगा हिंदी में ट्रांसलेशन, जानें और क्या है खासियत

गूगल ने हाल ही में अपनो दो दमदार स्मार्ट फोन लॉन्च किए हैं। गूगल ने Iphone8 को टक्कर देने अपने दो स्मार्ट फोन पिक्सल 2 और पिक्सल XL2 बाजार में उतारें हैं। इसी के साथ ही गूगल ने बेहतरीन ईयर फोन भी जल्द लॉन्च करने की जानकारी दे दी है। इस ईयर फोन का नाम Google Pixel Buds रखा है। गूगल ने 'मेड बाय गूगल' के ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर इस ईयरफोन की खसियतों के बारे में बताया है।

अगर ट्वीट की मानें तो इस ईयरफोन में सबसे बड़ी खासियत है इसके जरिए आप किसी भी भाषा में ट्रांस्लेशन का काम कर सकते हैं। जी हां इस पिक्सल बड से आप ट्रांस्लेट कर सकेंगे। लोगों की पसंद का ख़ास ख्याल रखते हुए ईयरफोन की साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी दी गई है। हालांकि इसकी कीमत के बारे में अभी नहीं बताया गया है कि ये आपकी जेब के मुताबिक पड़ेगा या नहीं।

गूगल का ये ईयरफोन ऐप्पल के ईयरफोन से अलग है। वैसे गूगल पिक्सल बड वायरलेस इयरफोन है पर इसमें दोनों बड को जोड़ने के लिए वायर का इस्तेमाल किया गया है। अब पिक्सल बड आपके हाथ में कब तक आएगा इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करने पड़ेगा क्योंकि इसके लॉन्च की तारीख अभी नहीं दी गई है।

यह ईयर बड्स तीन कलर में उपलब्ध होंगा। इसे एक बार फुल चार्ज करने के बाद आप लागातर पांच घंटे गाने सुन सकते हैं। इसके साथ एक चार्जिंग केस भी दिया जाएगा और इस केस को चार्ज करके इसके जरिए इस इयर बड को चार्ज किया जा सकता है। अमेरिका में इसकी कीमत 159 डॉलर है।

बता दें कि गूगल ने हाल ही अपने दो बेहतरीन फोन पिक्सल 2 और पिक्सल XL2 लॉन्च किए हैं। पिक्सल 2 की डिस्पले की बात करें तो इसकी डिस्पले 5.2 इंच है इसमें 12 मेगा पिक्सल का कैमरा दिया गया है। वहीं Pixel 2 में प्रोट्रेड मोड दिया गया है। इससे ली गई तस्वीरें और वीडियो काफी बेहतरीन है। इसकी स्क्रीन 6 इंच है और 12.3 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है।

Great sound, big help and real-time translation. Meet Google Pixel Buds. Coming soon. pic.twitter.com/psVUJDQSz7