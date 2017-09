डबल रियर कैमरे के साथ जियोनी एम7 जल्द हो सकता है लॉन्च

स्मार्टफोन निर्माता कंपनी जियोनी अपना एक फुल-स्क्रीन डिस्प्ले से लैस स्मार्टफोन पेश करने जा रही है। जानकारी के अनुसार इस नए फोन का नाम जियोनी एम7 होगा।



इंटरनेट पर इस स्मार्टफोन की तस्वीरें भी जारी हो चुकी हैं। इसमें नजर आ रहे डिवाइस के बाहरी किनारों पर कोई बेजल नहीं है। वहीं, ऊपरी और निचले हिस्से पर बेहद ही पतले बेजल नजर आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों की मानें तो यह स्मार्टफोन डुअल कैमरा सेटअप से लैस होगा। अब जब कंपनी ने आधिकारिक टीजर जारी कर दिया है तो जियोनी एम7 को जल्द ही लॉन्च किए जाने की उम्मीद हैं।

कैमरा

इस टीजर में चीन में साइकिल बनाने वाली कंपनी ओफो के साथ साझेदारी का जिक्र है। टैगलाइन है, “M7 Joint card invites you to see the world in full screen”। इससे साफ है कि कंपनी एक कम बेजल वाले डिस्प्ले से लैस स्मार्टफोन लाने वाली है जो कि टीजर इमेज से भी साफ है।

स्पेसिफिकेशन

बता दें कि इससे पहले जियोनी एम7 स्मार्टफोन एक वेबसाइट पर भी लिस्ट किया गया था। इसके कई स्पेसिफिकेशन लीक हुए थे। पता चला है कि जियोनी एम7 में 6 इंच का डिस्प्ले, ऑक्टा-कोर मीडियाटेक एमटी6758 प्रोसेसर और 6 जीबी रैम होंगे। यह फोन एंड्रॉयड 7.1.1 नॉगट पर काम करेगा।