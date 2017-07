डिजिटल इंडिया: mAadhaar App हुआ लॉन्च, जानें इसके फीचर

डिजिटल इंडिया को प्रोमोट करने के उद्देश्य से सरकार ने mAadhaar App लॉन्च किया है। अभी यह एंड्राइड प्लेटफार्म पर काम करेगा। इस App को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने बनाया है। इस एप में यूजर की फोटो, बेस नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, लिंग और घर का पता होगा।

इस एप को आप गूगल प्ले से ले सकते हैं। #mAadhaar ट्वीट से इसकी जानकारी दी गई है। अब आपको अपना आधार कार्ड अपने पर्स में रखने की जरूरत नहीं अब आप अपने स्मार्टफोन में अपना आधार लेकर चल सकते हैं। यह एप फिलहाल बीटा वर्जन में है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसमें बॉयोमेट्रिक लॉकिंग फीचर दिया गया है। लॉक करने पर यूजर ही इसे अनलॉक कर सकता है। यही नहीं इसमें TOTP का भी ध्यान रखा गया है। इसमें टाइम बेस्ड वन टाइम पासर्वड जेनरेट होगा।

LAUNCHING #mAadhaar- Carry your Aadhaar on your Mobile. The android app from UIDAI is now available on Google Play: https://t.co/6o4DdtWs3B pic.twitter.com/Adogx35hRk