WOW: गूगल प्लेस्टोर से डाउनलोड किए बिना एप होंगे एक्सेस

एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर अब किसी गूगल प्लेस्टोर पर मौजूद एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए बिना उसे ‘एक्सेस’ कर सकते हैं। दरअसल गूगल प्लेस्टोर पर यूजर को Try It Now बटन की सुविधा दी गई है। इसमें सोशल मीडिया और मैसेजिंग समेत कई तरह के एप्लीकेशन को आप मात्र लिंक के जरिए एक्सेस कर सकेंगे।

गौरतलब है कि फोन में किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए यूजर को अपना कीमती इंटरनेट डाटा खर्च करना पड़ता है, लेकिन Try It Now के जरिए यूजर आसानी से किसी भी एप्लीकेशन की पूरी तरह परखने के बाद उसे इंस्टॉल कर सकते हैं।