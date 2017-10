खुद को प्रमोट करने किए अब जायद खान ने भी लिया इसका सहारा!

बॉलीवुड और टीवी के कलाकार खुद को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। जायद खान ने भी दूसरी बार अपना ट्विटर हैंडल बनाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म से जुड़कर अपने फैंस को सरप्राइज कर दिया है। उनका आधिकारित ट्विटर हैंडल @izayedkhan है। आपको बता दें कि जायद खान रोमांटिक थ्रिलर शो 'हासिल' से अपना टीवी डेब्यू करने जा रहे हैं, जिसमें निकिता दत्ता और वत्सल सेठ भी हैं।

उन्होंने इस शो के लिए शूटिंग शुरू भी कर दी है, वे ट्विटर अपने फैंस के साथ अपने उत्पाद को साझा करने का मौका नहीं गंवाना चाहते थे। इस बारे में जब जायेद से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि इतने दिनों में मैंने जाना कि अगर कुछ दांव पर नहीं लगाओगे, तो कुछ पाओगे भी नहीं। इसलिए खुद को @izayedkhan के रूप में मिलवाकर मुझे बेहद खुशी हो रही है।

अब जबकि मेरा अगला और सबसे दिलचस्प प्रोजेक्ट 'हासिल' यहां है, तो मैं इससे बेहतर लॉन्च पैड की उम्मीद नहीं कर सकता था। जायद ने अपने पहले ट्वीट में कहा, ‘नमस्कार दोस्तों, मैं अब आधिकारिक तौर पर ट्विटर पर हूं और अब मैं @izayedkhan की पहचान से जाना जाऊंगा। अब आप इस खाते से मेरे द्वारा पोस्ट किए गए किसी भी अपडेट को फॉलो कर सकते हैं।‘ उन्होंने हासिल के सेट से एक सेल्फी पोस्ट करने में ज्यादा समय नहीं लगाया और उसका कैप्शन दिया, ‘शॉट्स के बीच में मस्ती करते हुए, अपने विवेक को बनाए रखने के लिए कई बार एक्टर्स को भी अपना मनोरंजन करना होता है।

Hi guys i am now officially on Twitter and i now go by the identity of @izayedkhan . You can now… https://t.co/oPM6MlYIye