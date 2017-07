OMG! जब बिना किसी स्टंटमैन के असली बाघ से लड़ पड़े थे अमिताभ, बोले-पागलपन...

19 जुलाई को बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर फिल्म 'खून-पसीना' के सेट की एक फोटो शेयर की। जिसके साथ उन्होंने लिखा- "'खून पसीना' के लिए एक असली बाघ से लड़ते हुए। जब मैं आज के स्टंट डायरेक्टर्स के साथ इस किस्से को शेयर करता हूं तो वो मुझे पागल समझते हैं।"

T 2489 - Fighting a real tiger for 'Khoon Pasina' .. a real task .. shared it with stunt directors of today .. they thought I was MAD .. pic.twitter.com/4aXJqOSmIt