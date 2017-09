OMG: ये क्या हुआ सनी लियोनी को, क्यों चेहरे का कर डाला ऐसा हाल

करोड़ों दिलों पर राज करने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी ने हाल ही में अपने इंस्टा अकाउंट पर कुछ ऐसी फोटोज शेयर की हैं, जिन्हें देखकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि, इन फोटोज में सनी को पहचानना बेहद मुश्किल हो रहा है। दरअसल, सनी के चेहरे पर एक मास्क लगा हुआ। जिस वजह से लोग उन्हें बिल्कुल भी देख नहीं पा रहे हैं। इस फोटो के साथ सनी ने लिखा- 'Something like you have never seen before - prosthetics for my next amazing project'

सनी के इस फोटो को अभी तक लाखों लाइक्‍स मिल चुके हैं और उनके फैन्‍स बार-बार उनके इस नए अंदाज के बारे में जानना चाहते हैं। हर कोई यह जानना चाहता है कि क्‍या यह सच में सनी लियोन ही हैं।

आगे देखिए सनी की और शॉकिंग फोटो...



