ऐसा क्या हुआ कि ऋतिक ने टाइगर से बोला- गुरू तो गुरू होता है, चेले को कभी...

बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन ने हाल ही में एक ऐसा ट्वीट किया, जिसे देखकर सब चौंक गए। बता दें कि उन्होंने ये ट्वीट और किसी को नहीं बल्कि टाइगर को किया था। टाइगर को ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, गुरु, गुरु ही रहता है औऱ चेले को सबकुछ नहीं सिखाता है।

A Guru will always have that one trick, he doesnt teach his student. @iTIGERSHROFF #HrithikVsTiger — Hrithik Roshan (@iHrithik) September 27, 2017

जिसके बाद टाइगर उन्हें जवाब देते हुए लिखते हैं, सर, आप मेरे गुरू हैं, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि वक्त कभी भी बदल जाता है।

Sir @iHrithik. You are my Guru. But you should know when the game changes. #HrithikVsTiger — Tiger Shroff (@iTIGERSHROFF) September 27, 2017

ऋतिक और टाइगर के इन ट्वीट्स से सभी चौंक गए थे और यही जानना चाहते थे कि आखिर वजह क्या है, लेकिन सबको ये बात तभी समझ आई जब यशराज फिल्म्स ने यह बड़ा ऐलान किया। दरअसल, यश चोपड़ा के जन्मदिन के दिन फिल्म स्टूडियो ने घोषणा की है कि उनकी अगली फिल्म में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी नजर आएगी। इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं और फिल्म 25 जनवरी, 2019 को रिलीज होगी।

Bring it on! Presenting @iHrithik & @iTIGERSHROFF in YRF's next film. Directed by Siddharth Anand. Releasing on 25th Jan’19 #HrithikVsTiger — Yash Raj Films (@yrf) September 27, 2017



वैसे ऋतिक और टाइगर को साथ में देखना काफी दिलचस्प होगा क्योंकि दोनों ही जबरदस्त डांस और एक्शन करते हैं।