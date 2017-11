Video: कैमरे के सामने ही एक-दूसरे में खोए विराट-अनुष्का, यूं दिखाया प्यार

शनिवार रात मुंबई में हुए इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर्स अवॉर्ड्स में कई बड़े सेलेब्स ने शिरकत की। लेकिन इन सबके बीच लोगों का ध्यान खींचा बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और उनके हैंडसम ब्वॉयफ्रेंड यानि की इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली ने। जैसे ही दोनों ने रेड कारपेट पर एंट्री की सबकी निगाहें सिर्फ उन पर ही टिकी गई। दोनों एक-दूसरे के साथ काफी अच्छे लग रहे थे। मीडिया के कैमरों में ये दोनों इस तरह कैद हुए कि देखें वाले देखते रह गए। इस दौरान दोनों की केमिस्ट्री देखने लायक थी। लोगों के इस तरह के रिएक्शन देख विराट और अनुष्का ब्लश करने लगे और अनुष्का तो शर्मा के विराट के और करीब आ गईं।

Virat Kohli and Anushka Sharma at Indian Sports Honour Award tonight 😊

[ Special mention to last one, where they have made that cute face ] pic.twitter.com/OJt9pPcsAN