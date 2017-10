VIRAL PIC: कादर खान की वायरल हो रही इस तस्वीर को देख आ जाएगा रोना, हो गई है ऐसी हालत

नेगेटिव से लेकर कॉमेडी तक, हर किरदार से अपनी एक अलग छाप छोड़ने वाले कादर खान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर में कादर खान काफी कमजोर लग रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए एक यूजर भैयाजी ने लिखा, वो शख्स जिसे उसकी डायलॉग डिलीवरी के लिए जाना जाता है, लेकिन अब वो बहुत मुश्किल से बोल पाते हैं। इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर देखा और मेरे अंदर का एक छोटा सा हिस्सा मर गया।

The man who is known for his dialogue delivery can barely speak now, Saw this picture on Fb & a little part of me just died. #KaderKhan pic.twitter.com/ndgeMlDYhT