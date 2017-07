SAD: नहीं रही 'आनंद' फिल्म की 'रेणू', इस वजह से दो बार बदलना पड़ा था नाम

बंगाली वेटरन एक्ट्रेस सुमिता सान्याल का रविवार 9 जून को निधन हो गया। वो 71 साल की थी। 9 अक्टूबर, 1945 को दार्जिलिंग में जन्मी सुमिता को लोग राजेश खन्ना की फिल्म 'आनंद' में निभाए 'रेणू' के किरदार से जानते हैं। फिल्म में वो अमिताभ बच्चन के अपोजिट थीं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है।

Saddened at the passing of veteran actress Sumita Sanyal. My condolences to her family, friends and fans