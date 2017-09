BOX OFFICE: 2017 की चौथी सबसे बड़ी ओपनर बनी 'जुड़वा-2', वरुण ने शाहरुख-अक्षय को छोड़ा पीछे

वरुण धवन स्टारर 'जुड़वा-2' का फर्स्ट डे कलेक्शन सामने आ चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म ने न सिर्फ पहले दिन अच्छी कमाई की बल्कि कई बड़ी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है। जी हां, इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर करीब 16 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। इस तरह ये फिल्म साल की चौथी सबसे बड़ी ओपनर बन गई है। इसी के साथ इसने शाहरुख खान और अक्षय कुमार (टॉयलेट एक प्रेम कथा- 13 करोड़ ओपनिंग डे) जैसे हीरोज की फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है। इस बात की जानकारी ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी है।

And the *updated* biz... #Judwaa2 crosses ₹ 16 cr on Day 1... Fri ₹ 16.10 cr. India biz... EXCELLENT!