VIDEO: सौरव गांगुली के साथ वरुण धवन ने किया ऐसा डांस, जमकर लगाए ठुमके

हाल ही में फिल्म जुड़वां-2 की स्टारकास्ट यानि वरुण धवन, जैकलीन फर्नांडिज और तापसी पन्नू अपनी फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में कोलकता पहुंचे। जहां पर उन्होंने क्रिकेटर सौरव गांगुली के बंगाली टीवी शो में शिरकत की। इस दौरान इन तीनों ने अपनी फिल्म के 'ऊंची है बिल्डिंग' सॉन्ग पर डांस किया और तो और वरुण ने दादा को भी थिरकने पर मजबूर कर दिया। सौरव गांगुली को डांस करते देख वहां मौजूद ऑडियंस भी शोर मचाने लगी। इस डांस का वीडियो वरुण ने अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया है। जो अब तेजी से वायरल हो रहा है।

वीडियो के साथ ही वरुण ने लिखा- 'Making #dada Saurav ganguly shake leg on #oonchihainduilding2 in Kolkata #dadagiri. 10 days for #judwaa2' बता दें कि यह फिल्‍म साल 1997 में आई 'जुड़वां' का सीक्‍वल है। उस फिल्‍म का निर्देशन भी डेविड धवन ने ही किया था। 'जुड़वां 2' में वरुण धवन डबल रोल में नजर आएंगे और उनके साथ तापसी पन्नू और जैकलीन फर्नांडीज नजर आएंगी।

आगे देखिए वरुण का शेयर किया हुआ डांसिंग वीडियो...

